Pozvánka do virtuálního kina: v úterý se promítá komedie Šťastný nový rok

Kina Citadela jsou sice z důvodu aktuální situace uzavřeno, ale..

…hraje se dál online na platformě Vaše kino!

Když nesmí diváci do kina, přichází kino do jejich do obýváků! V úterý 7. dubna je na programu slovensko-česká komedie Šťastný nový rok.



Stačí si daný den do 19 koupit vstupenku, která vám přijde do e-mailu s unikátním kódem. Ten zadáte na webu www.vasekino.cz a můžete koukat. Jak si připravit doma počítač, aby byl stream z virtuálních kin nejkvalitnější najdete na www.digitalnikino

O CO SE JEDNÁ?

Jde o dočasné virtuální kino v obýváku diváků. Z České republiky se vytvoří jedno velké virtuální jednosálové kino se stejným programem v pravidelných hracích profilech. Prodej lístků probíhá on-line pomocí prodejních systémů jednotlivých kin. Divák tak má možnost vyjádřit solidaritu se svým kinem a podpořit ho v této těžké době, aby vůbec existovalo.

PRO DIVÁKY

Proč se dívat na filmy zrovna na vasekino.cz?

Nejedná se o klasické VOD. Je to jediný projekt, který nabízí možnost podpořit vaše místní kino, které je momentálně zavřené. Po skončení mimořádné situace a otevření kin bude tento virtuální kanál uzavřen. Vaše kino navíc nabízí exkluzivní obsah od českých distributorů a producentů, filmy uvedené zde nemůžete streamovat nebo stáhnout na jiných VOD platformách.

Jak na to?

program najdete například na www.citadela-litvinov.cz prostřednictvím on-line předprodeje zakoupíte vstupenku (jednotná cena je 70 Kč). Prodej končí vždy hodinu před projekcí (při promítání od 20 tedy v 19 hodin) na e-mail obdržíte vstupenku s přístupovým kódem. Filmy budou promítány na webové stránce www.vasekino.cz po otevření stránky najděte Kino Citadela, zadejte kód a dívejte se – spouštíme vždy 20 minut před projekcí.