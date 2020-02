Pralinky ho přišly draze

Čáru přes rozpočet zřejmě udělal okresní soud v Mostě 19letému mladíkovi, když ho soudce poslal do vazby na podnět policie. Vyšetřovatel mladého Mostečana obvinil z přečinu krádeže. Muž měl dle policie krást v několika případech v obchodech v Mostě. V supermarketu měl odcizit kávovar za 4 900 korun. S lupem odešel a do prodejny se za chvíli vrátil a odnesl si 60 balení čokoládových pralinek v hodnotě 1 700 korun. Jiný den přišel opět do téhož obchodu a odnést měl krabici s 15 lahvemi rumu. V jiném supermarketu si měl vzít u pokladny 120 ks balení žvýkaček v hodnotě 1 600 korun. Ani ty nezaplatil. V posledním případě měl v obchodním domě odcizit oblečení pro miminka. Prodavačka ho chtěla zadržet, muž však z místa utekl. Utíkal po ulici Budovatelů a narazil na hlídku policistů z obvodního oddělení Most. Ti se po něm zrovna sháněli. Muž při útěku část lupu odhodil pod strom, část měl pod mikinou. Celkem nakradl zboží za 19 tisíc korun a odcizené věci zpravidla rozprodal.