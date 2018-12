Předvánoční výzva – pomozte shromáždit regionální knížky

Městská knihovna získává a zpřístupňuje pro veřejnost – mimo jiné – i fond regionální literatury. Fond obsahuje dokumenty, vztahující se k mosteckému regionu – městu Most a obcím Mostecka, významným osobnostem, událostem, dějinám i současnému dění v regionu. Konkrétně se jedná o knihy, časopisy, noviny, sborníky, výroční zprávy, mapy, adresáře, kalendáře, pohlednice, revue, zpravodaje obcí, škol, podniků a jiných organizací, atd.

Pracovníci knihovny by rádi tento fond ještě obohatili o další dokumenty, které v tomto fondu ještě nejsou (a mohly by být něčím zajímavé a užitečné). Prosí proto Mostečany a příznivce knihovny o pomoc: kdo by doma našel literaturu, vztahující se tématicky či autorsky k městu Most a Mostecku (a to bez ohledu na dobu vzniku či vydání), mohl by ji postrádat a chtěl by ji věnovat knihovně jako malý vánoční dárek, udělal by určitě hezký skutek, za který bychom byli hodně vděčni. (Ostatně i v knihovně je připraveno malé překvapení – pod vánočními stromky u výpůjčních pultů pro děti i pro dospělé si v době od 20. do 22. prosince může každý čtenář vybrat a odnést novou knihu zdarma).

Dokumenty pro fond regionální literatury bude možné předat do knihovny během její otevírací doby na recepci, příp. na předání se lze domluvit v oddělení naučné literatury (tel. 733 691 598). Důvodem k vyhlášení této výzvy je – v souladu se záměry činnosti knihovny na příští období – snaha pracovníků knihovny zkvalitnit a rozšířit fond regionální literatury, pro který již existuje jedna studovna s 10 studijními místy.