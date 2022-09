Předvolební víkend v litvínovské Ponorce a povolební večírek

Sobota 24.9. bude patřit opět hlavně kandidátům Volebního sdružení nezávislých kandidátů, Strany Zelených a České pirátské strany pro komunální volby v Litvínově 2022 – Litvínov Do TOHO . Občerstvení, hudba, zábava… Volím budoucnost, volím číslo 9 – Litvínov do TOHO! a pak jdu s kandidáty do Ponorky na drink. Ponorka je samozřejmě otevřena nejen v sobotu i voličům jiných stran a hnutí.