Premiér Babiš si při návštěvě Ústeckého kraje prošel lokalitu postiženou bleskovou povodní

Premiér Andrej Babiš navštívil Ústecký kraj. Navštívil armádní Centrum zabezpečení munice v Travčicích, otevřel další očkovací centrum pro zájemce bez registrace v Ústí nad Labem a viděl i rozsah škod, které způsobila lokální blesková povodeň v děčínské čtvrti Bělá. V rumburské nemocnici se seznámil s plány na nové investice do modernizace.

Návštěvu Ústeckého kraje zahájil předseda vlády v Centru zabezpečení munice v Travčicích na Litoměřicku. Zástupci Armády ČR mu představili prostory, v nichž je za přísných bezpečnostních standardů NATO skladováno 2 000 tun munice, a jejich zabezpečení.

V Ústí nad Labem nejprve premiér Babiš otevřel nové očkovací místo pro zájemce bez registrace, které bylo pod záštitou Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem zřízeno v obchodním centru Forum. „Jsem rád, že lidé mají o očkování stále zájem. Jen včera se nově registrovalo 11 500 lidí a počty se navyšují,“ konstatoval předseda vlády.

„Není to o tom, že se očkujeme kvůli dovoleným nebo že jdeme na koncert. Očkujeme se kvůli tomu, abychom se ochránili. Je předpoklad že zase na podzim může epidemie dorazit a je jednoznačně prokázáno, že očkování chrání zdraví a chrání život. Bohužel, i v červenci ještě umírali lidé na covid, zemřelo jich dvanáct. Ale z toho osm nebylo naočkovaných a další byli naočkovaní jen jednou dávkou. Takže celkově i statistiky potvrzují, že očkování ochraňuje zdraví, ochraňuje život a zabrání těžkému průběhu,“ připomněl premiér Babiš.

V Dopravním podniku města Ústí nad Labem si předseda vlády prohlédl vozový park městských autobusů, který má projít modernizací na bezemisní vodíkovou mobilitu. Město chce využít lokálního zdroje vodíku, který vzniká jako odpadní produkt průmyslové výroby. Zástupci radnice seznámili předsedu vlády s novým strategickým projektem Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem, jehož prvním krokem bude vybudování veřejné plnící stanice, která by měla sloužit jak Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem pro jeho zamýšlené vodíkové autobusy, tak i pro osobní automobily. Náklady projektu město vyčíslilo na 723 milionů korun, z toho 400 milionů půjde na nákup nových autobusů.

Poté se předseda vlády přesunul do děčínské městské části Bělá, kterou spolu s dalšími obcemi v okolí Děčína v noci z pátku 16. na sobotu 17. července poškodily bleskové lokální povodně po průtrži mračen. V doprovodu děčínského primátora Jiřího Anděla si premiér Babiš prošel postiženou lokalitu, kde živel způsobil škody jak na soukromém, tak i na veřejném majetku. „Musíme zmapovat všechny požadavky. Největší požadavky v řádu stovek milionů jsou právě na opravu cest, chodníků a na infrastrukturu. Tyto peníze musí Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí zabezpečit,“ konstatoval premiér Babiš.

Pracovní návštěvu Ústeckého kraje zakončil premiér Babiš v nemocnici Rumburk. Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr Malý a představitelé zdravotnického zařízení ho provedli nemocnicí a představili mu plány na její modernizaci za odhadovaných 600 milionů korun.

„Jsem tady už podruhé a jsem rád, že na základě naší iniciativy, kdy i já jsem se osobně angažoval, ta nemocnice nezkrachovala. Bylo tu riziko, že se zavře, a protože její spádová oblast je obrovská, pro místní obyvatele by to byla úplná katastrofa. Takže chci poděkovat, že se to nakonec povedlo a kraj prostřednictvím Krajské zdravotní tuto nemocnici od 1. července převzal. A skvělá zpráva je, že už mají konkrétní plán rekonstrukce včetně vybudování centrálního urgentního příjmu,“ poznamenal předseda vlády.