„PREVENCE TAK TROCHU JINAK“ bez zákazů a poučování

Slovo prevence může u většiny z nás předznamenávat zákaz, příkaz nebo poučování. To v žádném případě neplatí o projektu, který už pátým rokem finančně podporuje Statutární město Most.

Herci Divadla VeTři, tedy herečka Míša Marková a moderátor a herec Vlasta Vébr, názorně a věcně ukazují životní situace v krátkých preventivních scénkách.

„ Divákům nastavujeme zrcadlo a většinou se v našich scénkách dost diváků najde „ – prozradila Míša Marková.

Představení jsou koncipována tak, aby diváka nenudila a naopak, aby ho interaktivně zapojila. To se hercům daří.

„ Máme představení jak pro nejmenší v mateřinkách, ale i pro žáky jak na prvním, tak i na druhém stupni a v poslední době hrajeme čím dál tím více i pro seniory“ – dodal Vlasta Vébr.

Od září do listopadu odehrálo Divadlo VeTři v Mostě 8 představení pro mateřinky, 13 představení pro žáky mosteckých základních škol a 4x zavítali protagonisté k mosteckým seniorům.

Největší zájem byl i letos o téma Kontakt s cizí osobou, Šikana, Nástrahy internetu a Naučte se říkat ne nebo Jak nebýt důvěřivý.

O představení je rok od roku větší zájem, o tom svědčí i fakt, že například pro seniory přidalo Divadlo VeTři neplánovaně a aktuálně jedno představení. „ Je to opravdu tak, dá se říct, že doslova ze dne na den jsme si připravili novou preventivní scénku, dozvěděli jsme se totiž, že senioři jsou ohroženi „novinkou „ a tak jsme neváhali a přidali nad rámec jedno představení – prozradil Vlasta Vébr.

Některá představení si nenechala ujít například poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Hana Aulická Jírovcová a také náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.