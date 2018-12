Most získal grant na centrální park

Správní rada Nadace Proměny Karla Komárka rozhodla o přidělení nadační podpory ve výši 25 milionů Kč na revitalizaci parku Střed pro město Most. Navíc městu Most nadace poskytne odbornou podporu ve všech fázích přeměny parku. Město podalo žádost o nadační podporu do programu Nadace Parky v roce 2016. O podporu pro park bojovalo s celkem 28 městy a projekt musel uspět v tříkolovém hodnocení nadace.

Projekt se dostal do finále a počátkem roku 2018 rozhodla nadace, že poskytne městu Most podporu do výše 500 tisíc na před před-realizační přípravu projektu a stanovila podmínky poskytnutí nadační podpory. První podmínkou bylo vyřešení majetkoprávních náležitostí souvisejících s projektem a druhou vytvoření podmínek pro spolupráci města s jeho obyvateli s různým národnostním určením a z různých sociálních vrstev. Obě podmínky se podařilo splnit díky podpoře vedení města, úsilí projektového týmu a dalších pracovníků úřadu, ale především díky podpoře mosteckých obyvatel, organizací a partnerů, bez kterých by projekt neměl smysl. Město Most spolu s partnery například pátrali po minulosti parku, uspořádali výstavu z fotografií a vzpomínek pamětníků, připravili akci Víkend otevřených zahrad, která přilákala stovky mosteckých obyvatel a pomohla jim zažít park jinak a uvidět ho jinýma očima. Návštěvníci se také mohli vyjádřit v parkovém stánku k budoucnosti parku a sdělit svá přání a obavy zástupcům města a nadace. V závěru přípravné fáze byla uspořádána konference o veřejném prostoru a participaci s veřejností, o místech k setkávání komunity a podpoře kreativity.

„Chtěli bychom poděkovat všem mosteckým občanům, kteří projektu věří a podporují nás. Veliký dík patří také řadě partnerů za pomoc a podporu, která nás provázela od přípravy žádosti o nadační podporu již v roce 2016 až po letošní před-přípravnou fázi projektu, a která byla nezbytná pro získání nadační podpory. Doufáme, že s námi naši podporovatelé vydrží až do konce a společně s odborníky z nadace Proměny Karla Komárka vybudujeme park, ve kterém se bude mosteckým občanům líbit, a ve kterém se budeme často a rádi potkávat,“ poděkoval primátor města Mostu Jan Paparega lidem, kteří městu pomohli k získání nadační podpory.

Po podpisu smlouvy bude zahájena příprava architektonické soutěže. V lednu město plánuje provést finální průzkum, který bude zjišťovat potřeby a přání budoucích uživatelů parku. Zapojí se také děti a mládež výtvarnou soutěží, ve které budou malovat ideální dětské hřiště nebo místo pro teenagery, které by se jim líbilo v parku. To vše pak bude spolu s podněty, které se podařilo sesbírat od roku 2016 sloužit jako podklad pro architektonickou soutěž. Po vyhodnocení architektonické soutěže a zveřejnění výsledků bude následovat zpracování projektové dokumentace a bude vybrán dodavatel stavby. Dále bude následovat realizace stavby, tedy stavební a vegetační úpravy parku. V dalších letech je pak nezbytná údržba parku a jeho rozvoj.

Veřejnost bude do projektu průběžně zapojována po celou dobu realizace až po slavnostní otevření parku. Toho by se mohli mostečtí obyvatelé dočkat v roce 2022.