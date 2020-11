Primátor Mostu Jan Paparega předal Vladimíru Roučkovi Cenu města Mostu

Primátor města Mostu předal Cenu města Mostu za rok 2019 Vladimíru Roučkovi. Bývalý generální ředitel těžebních společností získal tuto cenu za celoživotní práci v oblasti podpory rozvoje regionu a prosazování zájmů Mostecka na krajské i celostátní úrovni. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 25 tisíc Kč, kterou Vladimír Rouček věnuje na charitu.

Vladimír Rouček získal letos také medaili hejtmana Ústeckého kraje.

V hornických organizacích v Severočeské hnědouhelné pánvi pracoval Vladimír Rouček zhruba 50 let. Na šachtě začínal v provozu jako strojník na korečkovém rypadle D0 800. Dále jako revírník v lomu ČSA ještě při kolejovém dopravním provozu, posléze v technicko – provozních profesích. Kolem roku 1980 nastoupil do funkce technického náměstka ředitele důlního koncernového podniku DVIL. V roce 1990 přešel na generální ředitelství SHD, poté do Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a externě na Vysokou školu báňskou. V roce 1993 se vrátil do těžebních firem, vznikající MUS a jejích nástupnických organizací. Zde působil ve funkcích vedoucího odborných útvarů, strategického ředitele, výrobního ředitele až po funkci generálního ředitele.