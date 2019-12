Primátor s náměstkem navštívil dopravní podnik

Mostecký primátor Jan Paparega společně se svým náměstkem Markem Hrvolem navštívili DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Areálem je doprovodil ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský a jeho náměstek David Jehlička. „Prohlédli si nový autobus pro městskou hromadnou dopravu SOR NS 12, který připravujeme do provozu,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský. Dopravní podnik pořídil těchto moderních městských nízkopodlažních autobusů celkem pět a všechny budou nasazeny na linkách v Mostě. Zástupci vedení města si prohlédli i starší kloubové autobusy Citybus, které byly pořízeny z pražského dopravního podniku z důvodu plánované výluky tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. „Je to asi dobrá koupě, na první pohled jsou vozy v pěkném stavu,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega. Náměstek primátora Marek Hrvol si také vyzkoušel místo řidiče. „Vždycky jsem to chtěl vyzkoušet. Asi by se mi to líbilo,“ dodal Hrvol zpoza volantu.