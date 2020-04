Připojte se 9. května k férové snídani!

Virus solidaritu nezastaví. Lidé v Litvínově také posnídají férově na podporu pěstitelů

V sobotu 9. května se v Litvínově lidé připojí ke společné snídani na podporu místních a fairtradových pěstitelů.

Férová snídaně letos slaví už 10 let pořádání a kvůli koronavirové pandemii bude mít zcela novou podobu. Nebude se jednat o obvyklý komunitní piknik v parku nebo náměstí. Letos se bude férově snídat doma. Nově se do této tradiční české akce zapojí i lidé na Slovensku a budou moci vyjádřit svůj zájem o místní pěstitele i ty ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. „Během Světového dne pro fair trade se i letos můžeme se svými pěstiteli kávy nebo kakaa na dálku propojit a podpořit je. Lidé zapojením do Férové snídaně dávají najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje a že si uvědomují svou globální propojenost a s tím i související odpovědnost,“ uvedl Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která akci koordinuje.

Pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno, často navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných podmínkách a nyní v souvislosti s pandemií COVID-19 se někteří ocitají na pokraji kolapsu. Na to reaguje hnutí spravedlivého obchodu, které usiluje o to, aby pěstitelé za své zboží dostávali dostatečné výkupní ceny. Jednou z konkrétních snah o prosazování spravedlivého obchodu je certifikace Fairtrade. Ta garantuje zapojeným pěstitelům minimální výkupní ceny a fairtradový příplatek, který mohou dle svého uvážení investovat do rozvoje své komunity. Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy, zajistit si např. pitnou vodu nebo zdravotní péči nebo pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí. Nyní, v době pandemie Covid-19, dokonce organizace Fairtrade International mimořádně umožňuje vyplácení této prémie přímo pěstitelům, aby jim tak alespoň částečně kompenzovala očekávaný pokles příjmů související s poklesem mezinárodního obchodu.

Během předchozích ročníků Férové snídaně se lidé scházeli v zahradách, parcích či náměstích. Letos budou fairtradové a lokální potraviny snídat v domácím prostředí se svou rodinou nebo blízkými. Mohou si připravit fairtradový čaj či kávu, bábovka s fairtradovým cukrem nebo müsli s Fairtrade kakaem. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, mouka, sýry či zelenina od místních farmářů.

Lidé se letos kromě snídání mohou zapojit i elektronicky. Pomocí online nástrojů zdůrazní svou podporu, a rozšíří tak povědomí o pěstitelích v online světě. Mohou například na sociálních sítích využívat hashtag #SnidamFerove, účastnit se celorepublikové facebookové události a nebo si na svou profilovou fotografii na Facebooku přidat rámeček Snídám férově na www.facebook.com/profilepicframes.

Akce se koná v Česku již podesáté, a to vždy na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu. V Litvínově proběhne událost popáté. Loni se díky zapojeným dobrovolníkům a dobrovolnicím na 193 místech republiky sešlo 8 189 lidí.