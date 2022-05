Přípravné třídy se osvědčily, zájem stoupá

Po zápisech žáků do 1. tříd litvínovských základních škol vyhodnotili ředitelé, kolik přípravných, tzv. nultých ročníků, by potřebovaly jednotlivé školy otevřít. „Zápisy se konaly 6. a 7. dubna. Ředitelky škol zvážily počet podaných přihlášek a také počet žádostí o odklad povinné školní docházky. Odklad není podmínkou pro přijetí do přípravné třídy. Cílem je dorovnání vývoje a osvojení si základních dovedností nutných pro školní docházku a také snaha připravit děti na pravidelný režim výuky,“ podotýká místostarostka Erika Sedláčková.

Průkopníkem systému nultého ročníku je na Mostecku Základní a Mateřská škola Litvínov-Janov v ulici Přátelství. V této lokalitě je mnoho dětí, které nenavštěvovaly žádnou mateřskou školu a nástupem do nultého ročníku splní podmínku povinné předškolní docházky. Škola požádala o otevření dvou tříd přípravného ročníku. Stejný počet těchto tříd chce otevřít také Základní a Mateřská škola v Ruské ulici.

O otevření tří tříd přípravného stupně požádala Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov v Šafaříkově ulici. „V přípravném stupni se vzdělávají děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Do výuky lze zařadit děti od školního roku, v němž dosáhnou 5 let. Nastoupit mohou i v průběhu školního roku a do přípravného stupně jsou zařazeny, dokud nenastoupí do 1. třídy. V každé skupině se schází čtyři až šest dětí,“ doplňuje místostarostka.