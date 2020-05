Příští týden se děti v Mostě vrátí do školek i jeslí

V pondělí 11. května se v Mostě otevřou mateřské školy a jesle. Dnes odpoledne se na tom dohodli zřizovatel společně s ředitelkami školek. Mateřské školy budou fungovat v běžném režimu a za dodržování hygienických i bezpečnostních opatření tak, aby se chránilo především zdraví dětí i zaměstnanců.

„Město Most se pomalu vrací zpátky do běžného života, což je velmi dobrá zpráva. Na otevření mateřských škol čekalo mnoho rodičů. Proto všechny žádáme, aby dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření, kterými je otevření podmíněno. V mateřinkách bude jiný režim na setkávacích místech, jako jsou šatny či jídelny. Nekompromisně bude prováděn tzv. ranní zdravotní filtr, abychom vyloučili převzetí dětí s příznaky respiračního onemocnění,“ říká náměstkyně primátora Markéta Stará. Doposud fungovala pouze jedna mateřská škola – v ulici A. Sochora, která zajišťovala péči o děti ve věku 3-6 let zaměstnanců v profesích vyjmenovaných ve vládním usnesení. Ta jako jediná otevře o den později, tj. v úterý 12. května. Statutární město Most je zřizovatelem 4 mateřských škol s 18 pracovišti, které aktuálně navštěvuje zhruba 1 750 dětí.

Školky se otevřou v běžném provozu, platit budou hygienická i bezpečnostní opatření

Odlišně bude od běžného provozu probíhat přijímání a shromažďování dětí. Samotné příchody dětí budou rozfázovány a zajištěno bude také jejich střídání při stravování. Uvnitř školského zařízení není povinné nošení roušky. Město Most také s předstihem zásobuje všechny školky dezinfekcí a ochrannými prostředky.

UPOZORNĚNÍ:

Zákonný zástupce dítěte vyplní a před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

Bližší informace naleznou rodiče na webových stránkách mateřských škol.

