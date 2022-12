Pro MOSTECKÉ LVY bude prosinec měsícem MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ

Mostecké hokejisty „MOSTEČTÍ LVI“ čeká prosinec plný mistrovských utkání fandit můžete na domácím ledě v A Benet Aréně i při výjezdních venkovních utkáních.

V Mostě minulý týden vznikl nový esportový tým se stejnojmenným názvem mosteckého hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI. Nový tým, který mimo jiné začal oficiálně reprezentovat město Most, si zatím v lize nevede vůbec špatně. „Minulou sezónu, se náš klub jmenoval Dycky Most, ale chtěli jsme, aby to pro město mělo větší význam, proto jsme oslovili vedení hokejového klubu MOSTEČTÍ LVI s tím, zda bychom nemohli používat jejich logo k reprezentaci města.“ popisuje Tomáš Urban, který je zakladatel klubu MOSTEČTÍ LVI – ESPORT.

Žádost byla klubu schválena, teď byl za úkol jen vymyslet, aby se oficiální klub nepletl s tím esportovým. „Nakonec přišel nápad na menší úpravu barev loga. Zkombinovat černou, modrou a bílou se nám povedlo úchvatně a teď nezbývá než jen podávat dobré výkony na ledě. Věřím, že si i u nás v Mostě najdou cestu k esportovému klubu nějací fanoušci, jako je tomu například v nedalekém Chomutově.“ doplňuje zakladatel esport klubu v Mostě Tomáš Urban.

„Ani jsem nevěděl, že takový projekt existuje. Ale na druhou stranu se mi ta myšlenka líbí a spojení esport týmu s naším klubem muže být do budoucna dost zajímavé. Klub MOSTEČTÍ LVI, se od doby co jsme ho založili dost rozrůstá a dnes je to hodně sledovaná značka. Toto může z hlediska sledovanosti a reklamy přinést něco nového a zajímavého. Přeji klubu hodně úspěchů v esport lize.“ popisuje předseda hokejové klubu MOSTEČTÍ LVI Lukáš Bednařík.

Dobré ohlasy přichází i od vedení města, kterému se nápad se založením esportového klubu v Mostě líbí. „Jsem moc rád, že naši hokejoví MOSTEČTÍ LVI inspirovali mladé lidi z našeho města a dohodli se na propůjčení loga jejich užití ve formě esportu. Most má další podobu, díky které se lidé mohou více dozvědět nejen o mosteckém sportu, ale také o našem městě.“ popisuje primátor města Mostu Jan Paparega.

V letošní sezóně bojuje za barvy klubu MOSTEČTÍ LVI – Esport hráč Jan Bohata, Tomáš Urban, Petr Linhart, Tomáš Hamec, Ivo Popadinec, také hráč Slovenské národnosti Peter Franko a Polské Jaroslaw Cieśliński.

Výkony, výsledky a zajímavosti z mosteckého esportového klubu, naleznete na facebooku nebo instagramu. Zápasy pak můžete sledovat na YouTube.

Facebook: https://m.facebook.com/100078059887369/

Instagram: https://www.instagram.com/mostectilvi_esport

YouTube: https://youtube.com/@mostectilviesport