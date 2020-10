Prodej kurzů a volných jízd po závodním okruhu POKRAČUJE!

Prodej kurzů bezpečné jízdy a kupónů na volné jízdy po velkém závodním okruhu mostecký autodrom nepřerušil, i když je jeho areál vzhledem k vládou vyhlášeným opatřením k zamezení šíření epidemie koronaviru a nemoci covid-19 v současné době pro veřejnost uzavřený. „Po návratu do běžného režimu ihned vyhlásíme nové termíny kurzů i volných jízd, na něž se zájemci budou moci objednat. V této nelehké době nám zakoupením kurzů a kupónů fanoušci velmi pomohou, je to pro nás významná podpora,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Mostecký autodrom pořádá kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Kupón umožňuje jízdu po okruhu ve vlastním voze nebo motocyklu po dobu 25 minut, je možné zakoupit jich více. Jsou nepřetržitě k mání online v e-shopu na webových stránkách autodromu. Prodej kupónu na místě v den konání jízd ve startovní věži není možný, organizátoři jej mimo jiné i z hygienických důvodů ukončili.

Kurzy i volné jízdy autodrom nabízí také ve formě dárkových poukazů. „S blížícími se vánočními svátky je to určitě zajímavými tip, jak potěšit motoristického nadšence z řad nejbližších nebo přátel nevšedním dárkem. V našem e-shopu je ale možné se inspirovat i k řadě dalších zajímavých dárků pod stromeček,“ doplnila Svobodová.

Možnost zakoupit si kupón na volnou jízdu po dráze patří mezi novinky v nabízených produktech a službách e-shopu. Dalšími jsou například triko kolekce Racing Legends s překvapením, autodráha, kurz bezpečné jízdy za snížené viditelnosti, reklamní a dárkové předměty tuzemského profesionálního závodního týmu Buggyra Racing nebo rukavice Engelmuller z limitované edice hodinářské manufaktury BOHEMATIC, vytvořené u příležitosti historického vítězství v prestižním závodě 24 hodin Le Mans v roce 1949.

Při úhradě vybraného produktu či služby zákazník může zvolit jednu ze čtyř možností. Platbu zálohou (bankovním převodem), dobírkou, hotově při osobním odběru nebo on-line prostřednictvím platební brány.