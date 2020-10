„Pomůžeme vám, umíme to,“ vzkazují znovu mostečtí policisté a strážníci obětem domácího násilí

Během první vlny koronavirové krize zaznamenal celý svět zvýšený počet případů domácího násilí. V současné době, kdy lidé opět omezují své sociální kontakty, mohou podmínky pro domácí násilí opět narůstat. Městská policie Most navázala v roce 2018 spolupráci s Intervenčním centrem Spirála, které již pomohlo řadě ohrožených žen i mužů a jejich dětem, ale také seniorům, uniknout z nebezpečného domova. Mostečtí strážníci a policisté také absolvovali ve spolupráci s Intervenčním centrem Spirála seminář pro bezpečnostní složky, jak pomoci obětem domácího násilí.

Mostečtí policisté a strážníci městské policie mají přesně stanovené postupy a vědí, co dělat, když z oznámení na tísňovou linku vyplyne podezření, že se jedná o domácí násilí. Podle ředitele Městské policie v Mostě někdy strážníky požádá o pomoc osoba, která je ohrožena, častěji však volají sousedé. „Při podezření na domácí násilí operační pracovník městské policie posílá okamžitě na pomoc hlídku strážníků. Díky tomu, že máme přímo v ulicích 24 hodin denně 4 motohlídky, jsme schopni být kdekoliv v Mostě během několika minut, oběti pomoci a incident ukončit. Operační pracovník také informuje Policii ČR, která na místo vyšle hlídku policistů. Ti mají pravomoc podle zákona násilníka vykázat. To znamená ihned odvést muže z domova, aby žena a děti zůstaly v bezpečí,“ popisuje nejčastější scénář v případě domácího násilí ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Obětí domácího násilí však mohou být také muži nebo senioři.

Policie ČR může násilnou osobu z bytu vykázat, a to i v případě, kdy násilná osoba byt či dům vlastní. Co znamená úkon vykázání? „Násilná osoba ve společném obydlí nesmí 10 dní pobývat, nesmí rodinu žádným způsobem kontaktovat. Oběť tak získává čas pro sebe a pro řešení vzniklé situace. V této době policisté provádí nepravidelné namátkové kontroly v místě, zda násilná vykázaná osoba dodržuje zákaz kontaktování oběti. Ta má ještě možnost požádat soud o vydání předběžného opatření k prodloužení vykázání,“ uvedl Jindřich Bergmann, zástupce ředitele územního odboru Most Policie České republiky.

Prvním krokem z domácího násilí může být Intervenční centrum pro osoby ohrožené násilím. V případě, že jste policii nevolali, ať už z jakéhokoliv důvodu, např. že máte strach, odejděte do bezpečí a nebojte se obrátit na poradnu – Intervenční centrum. Nabízí anonymitu a bezplatnost při sepsání návrhu na předběžné opatření, kterým soud zakáže násilné osobě vstup do společného obydlí a kontakt s Vámi, případně Vašimi dětmi. Při telefonickém či osobním kontaktu Vám intervenční centrum poskytne rady, jak je možné vaši složitou osobní situaci řešit.

Intervenční centrum, Ústecký kraj

Služba Intervenčního centra v době pandemie NENÍ omezena.

Podpoříme vás osobně nebo formou distanční pomoci – můžete volat ve standardních otevíracích hodinách na linku 475 511 811, případně napsat na mail intervencicentrum@spirala-ul.cz. Stálá služba se Vám v co nejkratším čase ozve.

Pro další informace sledujte web i Facebook naší organizace – Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Jsme Vám k dispozici v provozních hodinách: pondělí a středa – 8.00 – 18.00 hodin, úterý a čtvrtek – 8.00 – 14.00 hodin, pátek 8.00 – 15.00 hodin. Pokud ve Vaší rodině dojde k vykázání násilné osoby, budeme Vás sami kontaktovat – a to i o víkendech v rámci pohotovostní služby konzultantů intervenčního centra.

V případě ohrožení Vám dále pomoc poskytne Policie ČR na lince 158 a městská policie na lince 156.

Informace mimo provozní hodiny Intervenčního centra, Ústecký kraj získáte dále na Lince pomoci 475 603 390.