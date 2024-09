Prodej permanentek na mosteckou házenou odstartoval

Prodej permanentních vstupenek DHK Baník Most na sezónu 2024/25 odstartoval. Pro majitele loňských permanentek platí garance místa do pondělí 2. září. Od úterý 3. září jsou místa uvolněny k prodeji.

Garance míst z minulé sezóny:

Pokud jste v minulé sezóně měli permanentní vstupenku, můžete si na své místo z loňské sezóny opět permanentku zakoupit, Vaše místo bude garantováno až do pondělí 2. září 2024. Aktivaci vaší plastové kartičky provedeme osobně v kanceláři sportovní haly u pí. Chotěborské.

Vstupenky a permanentky na sezónu 2024/2025:

Prodej permanentek zahájen. Garance míst na sezení pro majitele permanentek z minulé sezóny je do pondělí 2. září 2024 včetně. Případná nevyzvednutá místa budou uvolněna do prodeje od úterý 3. září 2024.

Cena vstupenek na základní část MOL ligy, Český pohár a českou část play-off:

Vstupenka online: 100 Kč | 60 Kč (zlevněná)*

Vstupenka na pokladně: 120 Kč | 70 Kč (zlevněná)*

Cena permanentky na sezónu:

Cena permanentní vstupenky na sezónu 2024/2025 je 990 Kč (zlevněná 690 Kč)*, včetně garance místa na kvalifikační zápasy Evropské ligy, které se budou hrát v Mostě! Je výhodné si proto pořídit permanentku místo vstupenky na jednotlivá utkání. Permanentky je opět možné zakoupit ONLINE z pohodlí domova či kanceláře. Osobní prodej, vyzvedávání a aktivace permanentek na nadcházející sezonu bude probíhat v kanceláři sportovní haly u pí. Pavly Chotěborské.

Permanentku online si můžete pořídit po kliknutí na text: PERMANENTKY DHK

* Zlevněnou permanentku či vstupenku mohou využít děti od 3 do 17,99 let, senioři nad 60 let a ZTP/P. Do věku 17,99 let znamená, že se jedná o věkovou hranici do 17 let a 11 měsíců, nárok na zlevněnou permanentku/vstupenku má tedy dotyčná osoba až do dne, kdy dosáhne 18 let.