Prokop pojede Rallye Dakar ve společných barvách Orlenu a Benziny

Český automobilový jezdec Martin Prokop se za volantem Fordu Raptor RS Cross Country vydá do boje na Rallye Dakar 2020 jako člen tradičního ORLEN Teamu. Závodní kombinéza i automobilová karoserie Martina Prokopa ponesou mimo jiné i společný znak Orlenu a Benziny. Jihlavský rodák se nejtěžšího závodu na světě zúčastní už popáté v kariéře s cílem vylepšit si své dosavadní maximum – loňské šesté místo. V ORLEN Teamu se potká s automobilovým závodníkem Kubou Przygońskym, čtyřkolkářem Kamilem Wiśniewským a motorkáři Adamem Tomiczkem a Maciejem Giemzou.

„Rozšiřujeme naše zapojení do motorsportu, jehož nejlepším příkladem je vstup do Formule 1. Doplňujeme tak aktivity ORLEN Teamu v rallyových soutěžích v čele s Dakarem, se kterým jsme spojeni již mnoho let. Přítomnost na nejnáročnější rallye na světě je důležitým prvkem naší marketingové strategie, v níž je důležitým prvkem budování povědomí o značce Orlen v mezinárodním měřítku, a proto budou k našemu týmu připojeny i značky Benzina a Star,“ uvedla Anna Ziobroń, ředitelka oddělení sponzoringu PKN Orlen.

„Chci bojovat o co nejlepší umístění a pokusit se vylepšit své dosavadní maximum, kterým bylo loňské šesté místo. Věřím, že díky spolupráci s tradičním týmem se silným zázemím a bohatými zkušenostmi zaútočíme na elitní pětku,“ uvedl Martin Prokop, nejúspěšnější automobilový zástupce Česka na Rallye Dakar v posledních letech.

Martin Prokop začal svoji kariéru v mistrovství světa v rallye. Závodil mimo jiné za volantem Suzuki Ignis S1600, Citroën C2 S1600, Mitsubishi Lancer Evo IX, Ford Fiesta S2000 a Peugeot 207 S2000. Dakarské rallye se v minulosti zúčastnil čtyřikrát: doposud byl na čtrnáctém (2016), jedenáctém (2017), sedmém (2018) a šestém místě (2019). Jeho navigátorem bude Viktor Chytka, který nahradí Jana Tománka. Ten totiž stále není fit po vážné nehodě na říjnové rallye v Maroku.

Boje ve 42. ročníku tradiční Rallye Dakar začnou v Saudské Arábii už 5. ledna 2020. Maratónský podnik tak mění dějiště po 11 letech v Jižní Americe, kam se v roce 2008 přesunul kvůli obavám o bezpečnost z Afriky. Na závodníky na Arabském poloostrově čeká celkem 7 500 kilometrů, z toho 5 000 kilometrů rychlostních zkoušek rozdělených do 12 dnů. Orlen Team se slavného závodu zúčastní už podvacáté.

Spojení Orlenu a Benziny není náhodné. Největší česká síť čerpacích stanic patří i se svou mateřskou společností Unipetrol od roku 2005 do mezinárodní skupiny Orlen. Uvedení společného loga Orlenu a Benziny na Rallye Dakar je pokračováním aktuální reklamní kampaně, ve které Orlen posiluje povědomí zákazníků, že tradiční česká značka Benzina je součástí nadnárodní sítě, do které patří téměř tři tisíce čerpacích stanic v pěti zemích (Polsko, Německo, Česko, Slovensko a Litva).