Propadl vám rybářský lístek? Při nouzovém stavu můžete lovit dál

Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Stejný postup platí u prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, tedy u osob, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020. V tomto případě příslušné správní orgány, včetně myslivecké stráže, by také měly upustit od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek. Týká se to rovněž případů, které se staly po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.