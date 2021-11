První turnaj Sev.en Hockey Cupu skončil

Vítězem Sev.en Hockey Cup, který skončil v sobotu v podvečer, jsou všechny děti, které se turnaje účastnily. Turnaj se mimořádně povedl, děti měly radost a turnaj si užily. Další kolo se bude v případě dobré kovidové situace v lednu v Pardubicích.

Myšlenka podpořit sportující děti a natrvalo jim vštípit lásku k pohybu a sportu stála u zrodu Sev.en Hockey Cupu, soutěže pro mládežnické oddíly hokejových klubů z regionů, kde působí skupina Sev.en Energy: konkrétně HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Letošní ročník od prvního v roce 2019 dělí sezóna, kterou poznamenala celosvětová pandemie covid-19. Děti se po opakovaných plošných zákazech sportování a kolektivních her vrací ke sportu pomaleji. Chuť a energii jim chce Sev.en Energy nalít právě prostřednictvím soutěže, ve které se utkají týmy těch nejmladších sportovců ze čtyř hokejových klubů.