Pyrotechnické práce na řízenou likvidaci nevybuchlé letecké pumy v litvínovském Chemparku začaly

Přípravné práce na řízenou likvidaci letecké pumy, která byla nalezena ve středu 21. srpna v odpoledních hodinách v odlehlé části chemického areálu v Záluží u Litvínova při výkopových pracích, začaly. K likvidaci dojde v areálu závodu nejdříve v pátek odpoledne. Pyrotechnici Policie ČR však musejí zohlednit také meteorologické podmínky, které mohou termín likvidace letecké pumy posunout.

Po dobu řízeného odpalu rozšíří pyrotechnici zásahový prostor, uzávěra se zvětší z 1500 na 2000 metrů. Pracovníci litvínovského závodu jsou až do odvolání doma, před likvidací bomby areál opustí i zaměstnanci pověření dohledem na utlumené výrobní technologie včetně řídicích manažerů. Řidiči budou muset počítat s tím, že dojde k uzavření okolních komunikací. „Chceme ujistit veřejnost, že bezpečnost nejen našich pracovníků, ale i dalších zúčastněných je pro nás na prvním místě. Plně spolupracujeme s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem a řídíme se jejich pokyny. Zároveň žádáme obyvatele, aby se v době likvidace bomby nezdržovali v okolí výrobního areálu,“ informoval ORLEN Unipetrol.

Puma obsahuje zhruba 100 kg výbušniny a žádný speciální oblek, který by pyrotechniky ochránil a zachytil tlakovou vlnu a střepinový účinek, nebyl do dnešního dne vyroben. Z toho důvodu budou pyrotechnici na místě i v těsné blízkosti nálezu pracovat pouze v pracovních rukavicích. Jelikož se pohybují u budovy určené k demolici na sobě budou mít přilbu proti mechanickým nárazům.

Pyrotechnikům pomáhají na místě kolegové z hasičského záchranného sboru – konkrétně HZS Ústeckého kraje, Záchranný útvar HZS ČR z dislokací Hlučín, Jihlava, Zbiroh, HZS podniku Unipetrol. V bezpečném prostoru plní pytle s pískem a připravují je k odvozu. Poskytli také k manipulaci a pohybu v nebezpečném prostoru potřebnou techniku. Celkově hasiči přivezli 11 speciálních strojů, kterými jsou:

– Cisternové zodolněné stříkačky Titan a Triton, univerzální stroje UDS 214, vyprošťovací automobily VYA 30 a k tomu nákladní automobily pro přepravu materiálu.

– Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 Triton je automobil s balistickou ochranou kabiny, určen pro provádění průzkumu, evakuaci, případně rychlého zákroku v nebezpečných prostorech.

– Cisternová zodolněná stříkačka CZS 40 Titan je čtyřnápravový speciál s balistickou ochranou kabiny, předurčen k hašení požárů v nebezpečných prostorech. Vybaven nádrží na 12 tis l vody, dvěma proudnicemi a výkonným čerpadlem. Dále termokamerou a dalšími prostředky, které jsou ovládány s kabiny osádky. Celé vozidlo je konstruováno pro maximální ochranu osádky při mechanickém i tepelném namáhání.

– Univerzální stroje UDS 214 jsou bagry na kolovém podvozku s teleskopickým výložníkem a lopatou. Díky svým vlastnostem jsou schopny provádět zemní a bourací práce, ale i nakládání materiálu.

– Vyprošťovací automobily VYA 30 jsou čtyřnápravové vyprošťovací automobily na terénním podvozku s výložníkem o nosnosti 30 t a dvěma navijáky o síle 200 kN. Díky řiditelným nápravám jsou velmi dobře manévrovatelné v omezených prostorech.

Obrovský pomocník při plánování stavby „sarkofágu“ – ochranné schránky – je také 3D model, který společně s policejními pyrotechniky modelují hasiči z Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru. Pyrotechnici mohou také díky záběrům z dronů lépe určit úhel odklonu tlakové vlny, který je třeba nasměrovat správným směrem tak, aby došlo k co nejmenším škodám na majetku chemičky.