Raketa na Benďáku

„Je to raketa,“ říkají o muzice bratrů Fosterových doma, v 70tisícovém městě Carlisle na severozápadě Anglie, asi 15 kilometrů od hranic se Skotskem. Bratři tady založili kapelu a pojmenovali ji Hardwicke Circus podle obřího kruháku, ze kterého se do Evropy rozjíždějí kamióny místní dopravní firmy Stobart Logistic. A přestože domorodci svému městu říkají Centrum anglického opilství, daří se bratrům taky vyvážet kapelu do prvoligového rocku v Evropě.

Hardwicke Circus hrají typicky anglický melodický rock s vlivem 60. let. Někomu připomínají průkopníky divokého punkrocku začátku 70. let, jiným zase Boba Dylana, když v kožené bundě na koncertech hrál zjednodušený rock´n´roll. Jejich spolužáci ze střední začali studovat na vysokých školách, ale oni skočili do dodávky a začali objíždět hospody, kluby, divadla, motorkářské srazy a věznice, až zaujali Dave Robinsona, někdejšího bedňáka Jimiho Hendrixe, který jim sjednal šňůru 700 (!) koncertů. To je vyškolilo, a jejich sehranost i energie na pódiu je dnes srovnatelná se Springsteenovým E-Street Bandem a vášnivostí Doors.

Říká se jim nejpracovitější současná anglická kapela. Jako předkapelu si je pozvali Bob Dylan, Neil Young, Bob Geldof, vydali tři alba a letos si jejich účast na festivalu v Glastonbury vyžádal sám Paul McCartney. Hardwicke Circus hrají muziku, kterou lze milovat nebo nesnášet. Nic mezi tím. Lhostejným nenechají nikoho. Jsou nepřehlédnutelní. Tak si to nenechte ujít v pondělí 16. října od 19 hodin na Benďáku! Vstupné 300 korun.