Realita! Tak to vypadá, když se na deset dní přestane uklízet v Chanově!

Tak tohle je realita! Takto to vypadá, když se přestane na deset dní uklízet za blokem 13 v Chanově, kde dochází k neustálému vyhazování drobného i neskladného odpadu ven přímo z oken za dům. Přitom lidé v této lokalitě, ale samozřejmě i v ostatních lokalitách našeho města, mají dost možností, jak se odpadů vyprodukovaných jejich domácnostmi zbavit. Bez toho, aby je museli vyhazovat z okna.

„Technické služby města Mostu zajišťují v této lokalitě každý pracovní den úklid veřejného prostranství. Město se proto rozhodlo deset dní za bytovým domem neuklízet, aby se přesvědčilo o přístupu obyvatel k nakládání s odpady. Výsledek je naprosto alarmující! Přesvědčili jsme se o tom, že zde není vůle k běžnému nakládání s odpady, natož k jejich třídění,“ konstatuje primátor města Mostu Jan Paparega.

Na závěr. Jak by to v našem městě vypadalo kdyby to takhle dělal každý? Prosím nechovejme se tak a nakládejme s odpady z domácností tak jak se má, ať se naše ulice nestanou jednou velkou černou skládkou!