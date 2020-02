Řidiči, pozor na parkování v blízkosti přechodů!

V Mostě přibývá přestupků v dopravě v oblasti parkování a odstavování vozidel. Zejména pak u škol. Městská policie se proto na takové přestupky zaměří více.

„Tolerance k parkování ze strany městské policie v Mostě je poměrně veliká, protože se soustředíme zejména na bezpečnost a veřejný pořádek. Přestupky v dopravě řešíme oproti jiným městům mírně, nelze ale nechat bez povšimnutí případy, kde dochází k ohrožení bezpečnosti jiných účastníků silničního provozu a zejména dětí,” uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích, jednoznačně říkají, že řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce ani ve vzdálenosti 5 metrů před ním.

“Když parkuje vozidlo u přechodu, musí chodec vstoupit do vozovky, aby se pořádně rozhlédl. Zejména v případě dětí je to velmi riskantní i proto, že zaparkovaná auta brání ve výhledu nejen chodcům, ale také projíždějícím řidičům, a tak řidič dítě vzhledem k jeho výšce nemusí vůbec vidět. Hrozí, že ho uvidí na poslední chvíli a to už může být pozdě,” vysvětluje Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie.

V poslední době zaznamenala dopravní skupina městské policie zvýšené množství přestupků stání u přechodů pro chodce v rozporu s pravidly silničního provozu. Na parkování v blízkosti přechodů upozorňovali také asistenti prevence kriminality, kteří zajišťují bezpečnost u škol, a v neposlední řadě sami občané oznámením přestupkového parkování na linku 156.

„Takové případy jsme řešili umístěním výzvy za stěrač vozidla a následně pokutou, ale řidiči se nepoučili a stejné přestupky jsme v některých případech projednávali dokonce opakovaně. Proto jsme nuceni přistoupit k razantnějším krokům a budeme vozidla odtahovat,” upozorňuje vedoucí dopravní skupiny Jan Dohnal.

Odtažené vozidlo si přestupci vyzvedávají na parkovišti městské policie v ul. Pionýrů, kde mohou uhradit pokutu a manipulační poplatek přímo na místě u přítomných strážníků.

“Za stání u přechodu pro chodce může být přestupcům uložena pokuta až do výše 2000 Kč a k tomu budou povinni uhradit manipulační poplatek za odtah ve výši 1500 Kč,” upozornil na vysokou cenu za parkování u přechodů Jan Dohnal z městské policie.

Problematikou bezpečnosti přechodů pro chodce se zabývala také pocitová mapa, kterou mostečtí občané společně tvořili na konci roku 2019. Výstupy z pocitové mapy předalo vedení městské policie příslušným pracovníkům statutárního města Mostu, kteří mají na starost dopravu. Celou zprávu předloží městská policie zastupitelům a o výsledcích bude informována také veřejnost.

„Od městské policie jsme obdrželi mapu města přímo s konkrétními přechody, které označili občané jako nebezpečné. Tento podnět ze strany obyvatel je pro nás přínosný a často se shoduje s našimi poznatky z místního šetření, které tak občané podpořili. S výsledky z pocitové mapy jsme začali ihned pracovat a projednáme zprávu s kolegy z dopravní komise Rady města Mostu. Vítáme také, že se na přechody pro chodce zaměří strážníci z hlediska represe,“ uvedl Vojtěch Brzoň, vedoucí odboru správních činností magistrátu města Mostu.

Na některých přechodech bude podle Vojtěcha Brzoně zapotřebí provést úpravy značení nebo stavebně dopravní úpravy, aby byl bezpečnější. „Prioritně budeme řešit ty, u kterých spatřuje problém nejvíce občanů,“ doplnil vedoucí odboru správních činností.

Nejčastěji respondenti v pocitové mapě označili jako nebezpečné dva přechody v ul. Čsl. armády u budovy gymnázia a přechod u Lidlu u kruhového objezdu. Dále respondenti označovali např. přechod v ul. J. Průchy za kruhovým objezdem nebo přechod v ul. Rudolická k nádraží za kruhovým objezdem. Také například upozornili, že zcela chybí přechod v ul. Jana Opletala u autobusové zastávky.