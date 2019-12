Rokáč připravil na víkend dva skvělé koncerty

V mosteckém Rokáči Vinohrady zazní v pátek 13. prosince Česká poezie – světová hudba!

Je jen málo kapel, jejichž písničky zná téměř každý. VLTAVA je bezesporu jednou z nich. Jejím zakládajícím a ústředním členem, frontmanem a autorem naprosté většiny repertoáru je herec, básník, zpěvák a kytarista Robert Nebřenský. Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších českých rockových skupin. Je pro ni typická kompoziční nápaditost, složitá a pestrá instrumentace a básnické, někdy až surrealistické texty. Jedním z poznávacích znamení je také osobitý pěvecký projev Roberta Nebřenského. Tvorba kapely vtipně kombinuje všemožné rockové a popové styly a často se pohybuje na hraně parodie. První koncert kapely se uskutečnil 15. listopadu 1986.

Robert Nebřenský – kytara

František Svačina – klávesy, akordeon

Tomáš Uhlík – baskytara

Ondřej Pomajsl – bicí

Ondřej Klímek – saxofon, flétna

Všichni také výborně zpívají.

Sobota 14. prosince: Janis Joplin byla jednou z nejvýznamnějších představitelek hudby 60. let 20. století, tedy období hudby hippies. Její význam nepochybně spočívá v novátorském přístupu „bílé holky“ k rhythm&bluesové hudbě, poněvadž nikdo z bělošské komunity nezpíval blues tak jako ona. Určitou paralelu s ní můžeme v posledních letech najít u Amy Winehouse, která stejně jako Janis patří do Klubu 27. Její hudební kariéra začíná roku 1962, kdy se stává členkou tria The Waller Creek Boys. O rok později se stěhuje do San Franciska, kde vystupuje a zpívá po klubech mj. s Jormou Kaukonenem, pozdějším členem Jefferson Airplane. Ovšem se zpěvem chce skončit a projevuje zájem o studium, proto se v roce 1966 vrací domů. Zpěv jí ale chybí, a tak se téměř záhy vrací do San Franciska a nastává zlom v její hudební kariéře, stává se členkou Big Brother & The Holding Company, se kterou v roce 1967 velmi úspěšně vystupuje na festivalu v Monterrey. Diváci jen hledí s otevřenou pusou, jak „si ta bílá holka dává blues“.

Její odkaz si připomeneme s rockovou skupinou JANIS JOPLIN REVIVAL a českou „Joplinkou“ Táňou Poláčkovou. Říká si „zpěvačka písní“ a je vystudovaná zootechnička. Včas pochopila, že je lepší křičet do mikrofonu, než být na poradách o zvýšení dojivosti, a o rock´n´rollovém životě by mohla přednášet na univerzitě. Spolupracovala např. s Krausberry a občas vystupuje se svým bratrem Petrem Poláčkem, znamým ze Superstar. Kromě Joplinky se věnuje poloakustickému projektu Maňana.