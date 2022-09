Rotaract club Most zve 1. a 2. října do muzea na DeskOFFky 2022

Rotaract club Most zve 1. a 2. října pd 9 hodin do mosteckého muzea na již třetí ročník největší deskoherní akci na Mostecku – DeskOFFky 2022.

Přijďte první říjnový víkend do Mosteckého muzea a vyzkoušejte si hry od deseti předních českých výrobců a distributorů. Těšit se můžete na soutěže o ceny, široké spektrum her jak pro rodinu, tak pro ostřílené hráče, ale i na přednášky od tvůrců. Na své si přijde opravdu každý. V průběhu obou dnů proběhne turnaj o ceny a vyhodnocení proběhne v neděli od 16 hodin. Dále proběhne šest miniturnajů v rychlých hrách, které budou vyhodnocené průběžně. Pro návštěvníky budou připraveny i tři přednášky od tvůrců a distributorů her.

Letos je připraven kromě již zavedených partnerů také program na dva dny, větší prostory a spoustu dalšího. Přijďte si zahrát některé z více než sto moderních her, které budou na místě k dispozici.

Partneři: Albi, Mindok, Blackfire, REXhry, Tlama games, Letokruhry, Fox in the Box, Dračí hlídka, Maty Moves a DINO Toys. Vstupné 1 den – 75 Kč, 2 dny – 100 Kč.