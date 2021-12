Rozhýbejte tělo při vánočním nočním běhu na 1. náměstí

Christmas Night Run je opět zde! Poběží se v neděli 5. prosince z 1. náměstí na Šibeník, trasa měří pět kilometrů (dva okruhy po 2,5 km). Start již čtvrtého ročníku hlavního závodu je v 17 hodin. Vypsán je také dětský běh na 900 metrů. Akce se koná za podpory města Mostu.

Nutností je čelovka, „santa“ čepice vítány… Každý závodník obdrží originální medaili.

Veškeré podrobnosti o závodu se dočtete na https://christmasrun.cz/zavod-info/ostrava/o-zavodu.html

Program

14:30 – 16:15 Registrace závodníků a vyzvedávání startovních čísel

14:30 – 15:30 Registrace dětských závodníků – nezávodní běh

15:00 Otevření úschovny

16:00 Start 900 m Kids Christmas Run

16:45 – 16:55 Řazení běžců na start

16:55 – 16:59 Rozprava k závodu

17:00 – 17:05 Start 5 km Christmas Night Run Most

17:45 – 18:00 Vyhlášení výsledků

18:00 Uzavření úschovny

18:00 Konec

Nutno dodržovat protiepidemická opatření

– dodržování rozestupů 2m nebo mít zakrytá ústa a nos

– při vstupu do startovního koridoru a při vyzvednutí registrací mít zakrytá ústa a nos

– prokázání bezinfekčnosti (certifikát o očkování, ochranná lhůta po prodělání nemoci 180 dní); děti do 12 let nemusí a děti 13-18 let s PCR testem nebo očkováním)

– dezinfekce rukou na dostupných místech