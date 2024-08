Rozšíření zákazu pití alkoholu v Mostě zlepšuje veřejný pořádek: Lokality vybírali i občané

Město Most v březnu roku 2024 rozšířilo působnost obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích na sídliště a širší okolí sociálně vyloučených lokalit. Aplikovat vyhlášku na celé území totiž není v právních možnostech města.

„V obecně závazné vyhlášce, která platila do konce února roku 2024, bylo vymezeno mnohem méně lokalit, kde byla konzumace alkoholu zakázána. Když na linku 156 zavolali lidé ze sídlišť, že se například v okolí večerky popíjí alkohol, nemohli jsme jim pomoci, a to jsme chtěli změnit. Do obecně závazné vyhlášky jsme také nově zakomponovali zákaz užívaní omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Podle přestupkové mapy městské policie je patrné, že nejvíce událostí souvisejících s konzumací alkoholu se odehrává v sociálně vyloučených lokalitách a jejich širším okolí a v okolí večerek na sídlištích. To odpovídá i datům z pocitové mapy vytvořené na základě průzkumu pocitu bezpečí a veřejného projednání obecně závazné vyhlášky, které se uskutečnilo na loňské Mostecké slavnosti. Občané tam měli možnost zaznamenat do pocitové mapy místa, kde dochází k porušování veřejného pořádku kvůli konzumaci alkoholu a jiných návykových látek. Průzkum pocitu bezpečí, provedený městskou policií v květnu 2023 za účasti 329 respondentů, pak identifikoval konkrétní místa a také jednání, které opakovaně narušují veřejný pořádek.

„Mezi nejčastější problémy v souvislosti s pitím alkoholu na veřejném prostranství patří znečišťování fasád domů a jejich okolí, odhazování odpadků nebo hlučné a vulgární chování. To má samozřejmě negativní dopad na pocit bezpečí obyvatel, kteří se obávají především o bezpečnost dětí, žen a seniorů,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.

Z veřejného projednání vyplynulo, že v lokalitách s rodinnými domy k porušování veřejného pořádku v souvislosti s alkoholem téměř nedochází, a také, že v některých lokalitách, kde byla konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích již zakázána, došlo ke zlepšení situace. Občané také mohli označit místa, kde by vyhláška neměla omezovat konzumaci alkoholu. Tak bylo zjištěno, že v parcích a volnočasových areálech občané neregistrují problémy s porušováním veřejného pořádku v souvislosti s pitím alkoholu.

„Vyhláška nabyla účinnosti 23. března 2024 a od té doby evidujeme 510 přestupků konzumace alkoholu, kde je to vyhláškou zakázáno. Pro srovnání, ve stejném období roku 2023 bylo zaznamenáno pouze 151 přestupků. Toto zvýšení můžeme jednoznačně přičítat rozšíření působnosti strážníků na další lokality a také potvrzuje, že rozšíření vyhlášky bylo zapotřebí,“ dodal Jaroslav Hrvol.

Městská policie také nově nabídne společenstvím vlastníků jednotek a družstvům, v jejichž bytovém domě je večerka nebo jiné místo, kde se zdržují lidé popíjející alkohol, informační ceduli s upozorněním na platnost obecně závazné vyhlášky č. 2/2024 zakazující pití alkoholu na vybraném veřejném prostranství. Tak mohou sami obyvatelé přispět ke zlepšení situace v okolí jejich bydliště.

„Informační cedule budou moci vlastníci objektů umístit například na vstupní dveře večerky nebo na fasádu. Někteří lidé dosud nezaznamenali rozšíření působnosti vyhlášky a toto opatření může také pomoci zvýšit povědomí o nových pravidlech a působit tak preventivně. Informační cedule obsahuje také QR kód, který občany přesměruje na webové stránky města Mostu, kde najdou podrobnější informace o vyhlášce, včetně mapy města, kde je konzumace alkoholu na veřejném prostranství zakázána,“ uvedl Jaroslav Hrvol.

O informační ceduli mohou SVJ nebo družstva požádat na e-mailu: veronika.loucka@mesto-most.cz. Ceduli pak obdrží od městské policie zdarma.

„Občané, kteří zaznamenají popíjení alkoholu na veřejném prostranství, by měli bez obav volat městskou policii na linku 156, a to klidně opakovaně. Strážníci přijedou na místo a situaci vyřeší. Linka 156 je tu pro vás, pro občany,“ uzavřel Jaroslav Hrvol.