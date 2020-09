S kradeným kolem šel do opravny v době, kdy tam byl i kriminalista ve svém volnu

Okresní soud v Mostě akceptoval podnět policie a návrh státního zástupce k uvalení vazby na 33letého Mostečana, který se měl dopustit krádeží. Ostatně za krádež byl již odsouzen a z výkonu se vrátil letos na jaře. Vyšetřovatel, který Mostečana obvinil z přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci kvůli obavě, že bude obviněný v páchání kriminality pokračovat, podal podnět k vazebnímu stíhání. Muž se měl začátkem září v pozdně nočních hodinách pokusit vloupat do restaurace na sídlišti Zahradní v Mostě, což se mu nepodařilo. I tak zanechal poškozenému majiteli hmotnou škodu za třicet tisíc korun. O pár minut později v sousedním sídlišti měl v panelovém domě vniknout za použití násilí do přízemního bytu, ze kterého měl odcizit dvě jízdní kola. Jedno nechal na místě pod okny, když ho uviděl náhodný svědek. Na druhé nasedl a z místa ujel. Na místě zapomněl svůj batoh s oblečením a nářadíčkem. Kolo v hodnotě 9 000 korun pár dnů užíval, než se mu poškodilo. A tak s ním zamířil do opravny kol. A zrovna v době, kdy kolem šel kriminalista, který na případu pracoval a má místní a osobní znalost. Ten poznal odcizené kolo a podezřelého zadržel ve spolupráci s přivolanými kolegy. Obviněný následně putoval do vazební věznice.