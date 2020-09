Přijďte si zpříjemnit jinak třeba i všední podzimní večer do The Most Café, ke kávě zahraje Saiwala vesele i teskně, vášnivě i něžně. Vezme vás na výlet do Francie, Španělska, Jižní Ameriky…. do země vašich vlastních fantazijních světů. Vyplouvá se v 19 hodin.