Mostecký Aquadrom informuje, že sauna bude v provozu až od 13. srpna. „Pozdější termín jejího otevření zkomplikovala rekonstrukce, kdy není ještě dokončena výměna obložení a lavic,“ informovala Klára Vydrová z tiskového oddělení magistrátu města Mostu. Od 13. srpna bude sauna v omezeném prázdninovém provozu otevřena pro muže i ženy společně dvakrát týdně, a to každý čtvrtek a neděli v čase od 15 do 21 hodin. Do pravidelného provozu najede sauna v úterý 2. září.