Sdílená kola v Mostě „frčela o sto šest“

Od dubna měli Mostečané nově možnost využívat sdílená kola. Po městě jich bylo rozmístěno 140 na 44 stanicích. Zájem o ně byl nad očekávaní. Na sdílená kola se mohou v Mostě těšit i v příštím roce.

Do aplikace, která umožňuje používání sdílených kol, se registrovalo 9 200 lidí a denní počet výpůjček činil v průměru 351. Díky významné podpoře města měli uživatelé kol prvních 15 minut na každou jízdu zdarma. Praxe potvrdila, že to byl krok správným směrem. Drtivá většina výpůjček trvala právě do čtvrt hodiny. Město tím podpořilo zdravou a udržitelnou mobilitu.

Od dubna do října (statistika zatím není kompletní za celou dobu užívání kol) uživatelé našlapali více než 90 tisíc kilometrů. Kola využívali především ke kratším cestám, v průměru něco přes jeden kilometr na jednu jízdu. Výpůjček za tu dobu učinili téměř 69 tisíc. Nejvytíženějším měsícem byl červenec, kdy lidé kola využívali i při cestách k jezeru na Olympijský festival. Jen první prázdninový měsíc se uskutečnilo 13 274 výpůjček a stanice u jezera se stala v tu dobu nejvýkonnější hned za stanicí u Prioru a Fitness Most. Během pracovních dnů cyklisté využívali sdílená kola nejčastěji mezi 14. a 18. hodinou. Jedno kolo se vypůjčilo v průměru čtyřikrát denně, což Most zařadilo mezi desítku měst s nejvyšší výpůjčkou v republice.

Služba sdílených kol ve městě se osvědčila, proto se bude usilovat o zajištění služby sdílených kol i pro další roky.