Sezónu 2022 zahájí Autodrom s novým asfaltem a podporou místních firem

AUTODROM MOST má za sebou další významnou část rekonstrukce dráhy. Okruh má nyní kompletně nový povrch, zvětšené únikové zóny, nové odvodnění a řadu dalších vylepšení. Podle dlouhodobé strategie se navíc pro investice spojené s autodromem využívají primárně lokální firmy a tak peníze vložené do rekonstrukce pomáhají celému regionu.

„Areál mosteckého Autodromu, který zahrnuje nejen závodní dráhu, ale i polygon, jsou jedinečné prostory a pro udržení vysokého standardu je vždy nutné uvažovat nad veškerými investicemi komplexně. Při našem rozhodování vždy zásadní roli hraje kvalita a bezpečnost, a to jak ve vztahu k našim zaměstnancům, tak samozřejmě i směrem k široké veřejnosti,“ vysvětluje základní cíle investic Josef Zajíček, předseda představenstva AUTODROM MOST a.s.

Podzimní etapa rekonstrukce a úprav okruhu si vyžádala měsíc intenzivních a pečlivě naplánovaných prací. Během nich se vyměnil povrch v cílové rovince včetně známé první šikany a několika set navazujících metrů. Byl použit speciální asfalt splňující přísné požadavky homologace mezinárodní automobilové federace FIA i mezinárodní motocyklové federace FIM. Úpravy v první a druhé zatáčce zahrnovaly také výměnu obrubníků za nový typ Melbourne. Na jejich vnějších stranách je nyní také použit drenážní asfalt k zajištění lepšího odvodu vody.

Významného vylepšení se ve dvou zatáčkách dočkaly také únikové zóny. „Posunutím svodidel se zóny rozšířily o 3 až 5 metrů a změnil se i jejich profil. V nejvyšších místech tak mají únikové zóny vrchol až o 1,2 m výš, přičemž se manipulovalo s 4000 tunami kačírku a přemístilo se 800 tun zeminy. To představuje 160 plných nákladních návěsů,“vyčísluje náročnost prací Jindřich Hrneček, sportovní ředitel Autodromu Most.

Pro bezpečnost jsou stejně důležité i drenáže, které se přidávaly v celkové délce 6000 m. Vylepšená trať bude nejen bezpečnější, ale také rychlejší, a proto se v příští sezóně diváci mohou těšit na nové traťové rekordy. Podzimní etapa rekonstrukce navazovala na jarní část a dohromady tak AUTODROM MOST letos do dráhy investoval 35 milionů Kč. A tím investice zdaleka nekončí, protože už v únoru 2022 jsou naplánované další úpravy. Ty se budou týkat opět únikových zón, ale i řídící věže, nebo kamerového systému.

„Naším cílem je do regionu přinášet a ne z něj čerpat, proto velice dbáme na to, abychom při všem, co na okruhu děláme, využívali místní firmy,“ přibližuje strategii Josef Zajíček. Investice do dráhy a zázemí jsou nicméně jen jedna část. Další významnou položkou je samozřejmě samotná organizace a pořádání světových podniků. „Mistrovství světa superbiků pomohlo naše plánované investice zintenzivnit. Nicméně jde především o prestiž, a přestože se při pořádání podobných podniků snažíme být maximálně efektivní, tak počítáme s návratností – lépe řečeno, abychom byli alespoň na nule – v horizontu dvou až tří let,“ vysvětluje komplexní pozadí investic Josef Zajíček.

V uplynulé sezóně se i přes covidové restrikce podařilo v Mostě uspořádat závody, které Českou republiku znovu vrací na mapu světového motorsportu. Vedle již zmíněného mistrovství světa superbiků, které u obrazovek celosvětově sledovalo okolo 250 milionů diváků, to byl i světový pohár cestovních vozů WTCR, nebo mistrovství světa vytrvalostních motorek EWC. Pro sezónu 2022 již byly oznámeny termíny klíčových podniků: WTCR 9. – 10. dubna 2022, WorldSBK 29. – 31. července 2022 a Mistrovství Evropy okruhových tahačů 2. – 4. září 2022.Každý z těchto špičkových podniků zajistí mimořádnou pozornost mosteckému regionu i celé České republice a návštěvníci díky nim přinesou nemalé peníze – například podle analýzy agentury Czech Tourism diváci Czech Truck Prix 2017 během závodního víkendu utratili 40 mil. Kč. Dlouhodobým záměrem AUTODROMU MOST je budovat a rozvíjet tradici kvalitních okruhových podniků, které nabídnou atraktivní podívanou a přilákají množství domácích i zahraničních návštěvníků.