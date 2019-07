Silnice kolem jezera by se mohla do konce roku oteřít

Na přelomu července a srpna bude podána žádost o kolaudaci stavby silnice vedoucí podél jezera Most. Na základě toho lze očekávat, že oficiálně bude komunikace zpřístupněna ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Od června 2019 probíhá proces předání a převzetí stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem financí (s podporou statutárního města Most) a zhotovitelem HERKUL a.s. V rámci procesu předání a převzetí stavby byly zjištěny závady a nedodělky, které se v současné době odstraňují. Jde například o sesuv svahu u přemostění produktovodů, dále o opravu zábradlí u cyklostezky, úpravu stykové křižovatky s komunikací Braňany – Mariánské Radčice či úpravy a dokončení osazení dopravního značení. Dále je technickým dozorem investora a supervizorem prověřována dodavatelská dokumentace stavby.

V návaznosti na stávající stav odstraňování vad a nedodělků investor předpokládá, že žádost o kolaudaci stavby bude podána na přelomu července a srpna 2019. Je tedy možné očekávat, že oficiálně bude komunikace zpřístupněna veřejnosti ve IV. kvartálu roku 2019.