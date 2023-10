SK Kickbox Most na Samurai cup

V sobotu 21. října proběhl v Chodově u Karlových Varů Samurai cup Mezinárodní turnaj v Kickboxu. Svá „želízka v ohni“ zde měl také SK Kickbox Most – Athena gym.

Závodu bojových sportů s počtem 623 startů se zúčastnilo 48 klubů. „Náš klub SK Kickbox Most reprezentovali čtyři závodníci, kteří z tohoto velkého turnaje přivezli šest medailí,“ řekl trenér a současně instruktor výcviku mostecké městské policie Miroslav Pokorný a dodal: „Všem děkuji za krásné zápasy a hlavně za to, ze do nich dávají celé srdce a maximální nasazení. Samozřejmě velké poděkováni patří rodičům dětí za velkou podporu, bez které by tento sport dělat nešlo. Jménem celého klubu děkuji skupině Sev.en a firmě NYMWAG a.s. za finanční podporu, která pro nás moc znamená.“

Výsledky: Pavel Klč – muži kicklight 1.místo, muži light 2.místo, Patrik Pikeš – muži light 1.místo, Dominik Winkler – mladší žáci light 2.misto, Pavel Valouch – mladší žáci light (dvojstart) 2x 2.místo.