Skleněné popelnice za rok 2024 mají své majitele

Doubice, Lipová, Loučná pod Klínovcem a Česká Kamenice. To je čtveřice obcí a měst, která ovládla letošní ročník soutěže „Skleněná popelnice“ 2024. Toto klání každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Bodovala i Hora Svaté Kateřiny z Mostecka.

Finalisté se na vyhlášení výsledků sešli v Ústí nad Labem na Větruši. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií – obce do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, v další kategorii se pak utkala města a městysy do 3 500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své výsledky ve třídění města nad 3 501 obyvatel.

„V letošním roce byla v soutěži spousta překvapení, a to v počtu nově se umístěných obcí a měst, jako například obec Přestanov nebo město Hora Svaté Kateřiny. Oproti finalistům za rok 2023 se z druhé příčky na tu první probojovalo město Česká Kamenice, a tím předběhlo loňského favorita město Žatec,“ komentovala úspěchy obcí a měst Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu EKO-KOM, a. s. Současně hovořila i o prioritách a stanovených cílech, které obce musí splnit do roku 2030.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí Tomáš Kirbs přivítal všechny zástupce obcí a měst a poděkoval jim za jejich úsilí a snahu, což není leckdy vůbec lehké. „Těší mě, že obce a města v našem regionu začínají odpadové hospodářství brát jako velmi důležité téma. Jezdím po kraji a debatujeme se starosty a starostkami o budoucnosti odpadového hospodářství,“ dodal Tomáš Kirbs.

Obcím a městům kraj poskytuje finanční odměny v celkové výši 390 tisíc korun a AOS EKO-KOM, a. s. finanční prostředky na zajištění celé akce, včetně plaket, v celkové hodnotě 205 tisíc korun.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji, realizovaného krajem a společností EKO-KOM, a. s. Jak název napovídá, jeho cílem je zvýšení množství vytříděných využitelných složek odpadů v kraji.

„Jsem ráda, že se do finalistů probojovalo několik nováčků z řad obcí a měst a mile tím překvapili nejen nás, ale i sebe,“ uvedla Alice Karlíková, regionální manažerka EKO-KOM, a. s.