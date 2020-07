Škola i úředníci pomáhají Filipovi

V září nastoupil do mezibořské základní školy Filip. Veselý kluk, který se navzdory svému zdravotnímu postižení dokáže radovat ze života, zapojit do kolektivu svých vrstevníků a užívat si každý den. Škola i mezibořští úředníci se rozhodli Filipovi pomoci s pořízením nových protéz.

Podle lékařů se měl Filip narodit jako zdravé miminko. Po narození mu ale byla zjištěna velmi vážná vada obou dolních končetin. Od nejútlejšího dětství proto musel absolvovat celou řadu operací a lékařských zákroků. V roce 2014 mu byly obě nohy amputovány. Krátce na to se Filip setkal s Tomášem Zelenkou, reprezentačním trenérem a generálním sekretářem českého sledge hokeje. Pro Filipa se otevřel nový svět, svět sportu. Para hokej se stal jeho novou životní vášní, se kterou své postižení zvládá mnohem lépe. Statečnost, se kterou Filip přijímá svůj hendikemp, jeho milá povaha a bojovnost, se kterou se pouští do překonávání překážek, jsou pro všechny inspirací. I proto vznikla v Meziboří spontánní snaha Filipovi pomoci, jak jen je to možné. Nejprve přišly učitelky základní školy Denisa Brantová a Martina Procházková s nápadem využít výtěžku z každoročního vánočního jarmarku právě na podporu Filipa. Výrobky, které děti z mezibořské školy samy vyrobily, se prodaly za 35 275 Kč. Celý výtěžek z jarmarku je určen jako příspěvek na novou protézu, kterou Filip nezbytně potřebuje. Ta, kterou má, je nevyhovující způsobuje Filipovi urputné bolesti. Za značným výnosem z prodeje stojí především snaha dětí Filipovi pomoci. Jejich výrobky za utržené peníze rozhodně stály. Vánočním jarmarkem to ale nekončilo. Škola se spojila s nadací Klapeto. A Filip se stal letošní tváří charitativního projektu Výstup na Sněžku.

Letos bylo ale vše kvůli koronaviru jinak. Osmý ročník charitativního výstupu na Sněžku se nekonal organizovaně, ale musel respektovat nařízení vlády. V sobotu 30. května se ale na svůj individuální výlet pro Filipa po amputaci obou nohou vydaly stovky lidí, ať už na Sněžku, nebo kdekoli ve svém okolí a samozřejmě v benefičních tričkách. Trika hromadně nakoupili také učitelé z mezibořské základní školy i úředníci Městského úřadu Meziboří. Letošní benefiční trička se ale vzhledem k okolnostem nepodařilo vyprodat jako v předešlých letech a na své majitele stále čeká více než 1 500 kusů.

Do akce se ale zapojil také dlouhodobý partner Nadačního fondu KlaPeto a Filipa zařadil do vlastní benefiční akce „Kde srdce pomáhá“. Díky tomuto projektu se pro Filipa a další handicapované děti podařila vybrat neuvěřitelná částka 564 548 korun. „Máme obrovskou radost a nesmírně si této podpory vážíme. Filipovi budeme pořizovat vysněné sportovní protézy,“ říkají zakladatelé NF KlaPeto Kateřina Klasnová a Jaroslav Petrouš. Ve středu 8. července zástupci pořadatele benefiční akce předali Fílovi a Nadačnímu fondu KlaPeto symbolický šek na tuto nádhernou sumu. Pro Filipa, který se věnuje sledge hokeji, navíc společnost přichystala krásné překvapení. Mohl se osobně setkat a popovídat si s legendárním hokejistou Dominikem Haškem.

Na podzim Nadační fond KlaPeto opět plánuje uspořádat benefiční akci na lodi. „Pokaždé jsme benefici na lodi pojímali jako afterparty po Sněžce. Letos, protože nebyl výstup pro Fílu organizovaný, zde budeme chtít vyhlásit celkovou částku. Jako každý rok si „šeky“ převezmou desítky handicapovaných dětí. A Fíla dostane své sportovní protézy,“ dodává Kateřina Klasnová. Filip už dostal sportovní chodidla od společnosti Otto Bock na vyzkoušení a po týdnu nošení je úplně nadšený. Teď zbývá upravit objímky a udělat mu protézy na míru.

Trika jsou stále v prodeji přes e-shop Nadačního fondu KlaPeto na www.klapeto.eu, přispět lze také libovolnou částkou na transparentní účet 2001375049 / 2010. Peníze jdou do polední koruny těžce zdravotně postiženým dětem.