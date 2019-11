Školy v Mostě jdou do stávky – pouze ale dvě a budou mít omezený provoz

V souvislosti s jednodenní stávkou, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství na středu 6. listopadu, se v Mostě k plánované stávce připojí 1. ZŠ a 11. ZŠ. Ostatní školy zvolí jinou formu podpory, školy však uzavřeny však nebudou. Informovala o tom vedoucí oddělení školství Petra Trojnová z mosteckého magistrátu. Informoval o tom mostecký magistrát.

V základní škole v ulici Obránců míru (11. ZŠ) bude v provozu pouze školní družina ve standardním časovém harmonogramu a to pouze pro žáky, kteří jsou do družiny přihlášeni. Pro tyto žáky bude v čase, ve kterém by měla probíhat výuka, zajištěn pedagogický dohled.

V základní škole ve Svážné ulici (1. ZŠ) bude z důvodu stávky necelých 60 procent pedagogů provoz školy omezen. Ve všech třídách tento den nebude probíhat výuka, ale pouze dohledová činnost pedagogů, kteří se stávky nezúčastní. Vyučování v 1. – 4. ročníku skončí v 11:40 hodin, 5. -9. ročníku skončí vyučování ve 12:35 hodin. Školní jídelna bude v provozu. Přerušen bude provoz školní družiny.

Všechna ostatní pracoviště základních škol, základních uměleckých škol a mateřských škol budou v uvedený den fungovat v běžném režimu a bez omezení.