Sledujte malíře v akci na Benediktu

Vernisáž výstavy proběhne 10. srpna od 15 hodin. O díla bývá zájem, stává se, že malíři i všechno prodají. Letos jich je na Benediktu tucet.

Barevného Benediktu se účastní šest mužů a šest žen: Roman Křelina, Josef Zedník, Sylva Prchlíková, František Bodlák, Eliška Marie Kozlíková, Patrik Rutkovský, Romana Štajerová, Jiří Šorm, Iveta Brůmová, Hana Novotná, Renata Lehmanová a Milan Rehák.

„Chtěl bych poděkovat organizátorům a partnerům za to, že už řadu let drží tuhle krásnou tradici,“ uvedl na setkání mostecký primátor Jan Paparega. „A sluší se poděkovat také vám, umělcům, že k nám stále nacházíte cestu, sem do krásného prostředí na Benediktu. Myslím, že to tady má své kouzlo. Vždycky se vám tu podaří vytvořit úžasná díla. Už se těšíme na ta letošní. Poslední dva roky nebyly jednoduché pro nikoho, o to více jsme rádi, že už můžeme normálně dýchat a pracovat, a že jste prostě tady.“

„Vidím tu řadu známých tváří, takže se na malířské sympozium rádi vracíte,“ řekla náměstkyně primátora Markéta Stará. „Přeji vám i těm, co přijeli do Mostu poprvé, ať se vám u nás líbí, daří se vám tu a ať máte také chuť odskočit si podívat se i na některá další zajímavá místa, která tu máme – třeba na nové jezero Most, které pro vás může být zajímavou inspirací.“