Sobotní let vrtulníkem nad jezerem Most a nad Mostem se kvůli vládním opatřením překládá

Zpřísnění vládních opatření bohužel aktuálně brání uskutečnit plánované lety vrtulníkem, naplánované na 24. října nad Mostem a nad jezerem Most.

Jednou z možností, jak by se i za stávající situace daly lety realizovat, je podle organizátora akce obsazení všech jednotlivých letů pouze příslušníky jedné rodiny (3 lidi) + pilota, jelikož by se let vrtulníkem dal přirovnat k jízdě autem.informoval organizátor akce.