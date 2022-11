SOUTĚŽ O 2 STARTOVNÉ NA KRUŠNOHORSKOU 30

Soutěžte s Destinační agenturou krušné hory.

Pokud odpovíte správně na otázku, můžete vyhrát start na Krušnohorskou 30, která se bude konat v okolí Cínovce 21. – 22. 1. 2023.

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje rolbař a spoluorganizátor Krušnohorské 30, který každoročně připravuje tratě Krušnohorské 30 v okolí Cínovce?

Odpovědi pište do 17. 11. 2022 na e-mail: info@krusne-hory.org

Z odpovědí pořadatel vylosuje výherce 18. 11. 2022.

Kdo rozjíždí zimu s ČEZ SkiTour pravidelně, již dávno ví, že seriál přináší zábavu úplně pro každého. Ať jsou to dětské závody Mini SkiTour pro děti do 15 let nebo klasické i bruslařské distance od 10 do 50 km pro dospělé lyžaře. Během 7 zastávek objede ČEZ SkiTour dokola celou republiku a závodníci si užijí unikátní atmosféru, profil a přírodu každé z lokalit. Vyrazte do stopy s celou rodinou, kamarády nebo třeba i sami a vyberte si závod, který vám sedne nejlépe.