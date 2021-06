Síť čerpacích stanic Benzina ORLEN spustila novou marketingovou kampaň: „Společně na cestě vpřed.“ Zákazníkům v ní připomíná silné spojenectví s mateřskou skupinou ORLEN, díky kterému se neustále zdokonaluje v inovacích, kvalitě služeb a široké nabídce palivových i nepalivových produktů. Marketingová kampaň metaforicky zdůrazňuje partnerství mezi oběma značkami prostřednictvím interakce mezi generacemi a důrazem na partnerství, které je založeno na důvěře a spolupráci. Kampaň zahrnuje televizní spoty, propagaci online, na sociálních sítích, billboardech a dalších reklamních nosičích.

„Benzina ORLEN patří do velké mezinárodní sítě s téměř třemi tisíci čerpacích stanic v pěti zemích a dlouhodobě se opírá o finanční zázemí a obchodní zkušenosti sdílené v rámci mezinárodního koncernu ORLEN. Právě díky tomuto silnému zázemí prošly typické bíločervené čerpací stanice v posledních letech mohutným rozvojem. Moderní čerpací stanice Benzina ORLEN nyní už nejsou jen nezbytnou zastávkou k doplnění paliva, ale také oblíbeným místem k odpočinku, občerstvení i obchodním schůzkám,“ vysvětlil Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina ORLEN, a doplnil: „V rámci kampaně chceme našim současným i potenciálním zákazníkům připomenout, že Benzina ORLEN je silná značka, která se neustále posouvá vpřed. To jasně potvrzuje fakt, že jsme s naším konceptem rychlého občerstvení vstoupili do segmentu tradičních kamenných prodejen, když jsme v pražském Karlíně otevřeli první obchod s rychlým občerstvením Stop Cafe. Do konce letošního roku plánujeme otevření dalších dvou obchodů v Praze a následně expanzi do dalších měst.“