Spor šel řešit s kladivem, to použil k útoku

Ze tří přečinů čelí obvinění 27letý muž z Litvínova. Ten měl v obci na Litvínovsku ve večerních hodinách napadnout jiného a způsobit mu zranění. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

K události došlo koncem května v obytném domě. Tam krátce před 23. hodinou přišel obviněný spolu s dalšími osobami a zazvonil u bytu muže, kterého zná. Poté co muž otevřel bytové dveře, obviněný mu začal vyhrožovat násilím a následně se ho bez jakéhokoliv varování snažil udeřit kladivem, které měl ukryté v rukávu mikiny. Kladivem mířil na hlavu poškozeného a nejméně jednou se mu podařilo muže udeřit do zadní části hlavy. Napadaný se následně vrátil do bytu a útočník z místa utekl. Poškozený utrpěl zranění, se kterým byl z místa převezen rychlou záchrannou službou k lékařskému ošetření. Kladivo, které útočník použil k násilí, při útěku odhodil do kanálu. Tam bylo kladivo zajištěno policisty ve spolupráci s hasiči. Obviněný Litvínovan je stíhán na svobodě a za toto jednání, bude-li uznán vinným, může očekávat trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.