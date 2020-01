Hlasujte v anketě Osobnost Ústeckého kraje za rok 2019. Dejte hlas svým favoritům, možnost máte do 14. února. Svá želízka v ohni má v soutěži také město Most.

Jan Hawelka (podnikání a management)

Eva Kovářová (Diakonie ČCE Most)

Eva Onuščáková (Městská správa sociálních služeb Most)

Helena Houšková (Městská správa sociálních služeb Most)

Rudolf Jung (manažer DHK Baník Most)

Ing. Vilém Kunz, Ph.D. (kategorie Dobrý skutek)