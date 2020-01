Po polygonu mosteckého autodromu se proháněly historické skvosty

Historické vozy věhlasných výrobců defilovaly na plochách polygonu mosteckého autodromu, kam se vrátily po tříleté přestávce. Posádky oku lahodících veteránů absolvovaly na severu Čech jednu ze zastávek mezinárodní dálkové rally The Winter Trial. Své síly změřily v náročném testu pravidelnosti, z Mostu poté pokračovaly do cíle etapy čtvrtého dne závodu v Karlových Varech.

Diváci, kteří měli na polygon vstup zdarma, povzbuzovali i dvě česká želízka v ohni. Karel Mach s Janem Bláhou reprezentují Českou republiku s legendárním vozem Škoda 130 RS z roku 1973. Také druhá tuzemská posádka, Michal Pavlíček s Ondřejem Kroutilem, kočírovala nádherný stroj. A to jen o rok mladší Triumph TR6.

Trasa letošního ročníku oblíbené soutěže historických automobilů vede z České republiky přes Německo do Rakouska. Odstartovala 26. ledna v Praze, pokračovala do Olomouce, Hradce Králové, německého Bad Schandau a Karlových Varů. Účastníky maratonu čeká ještě cesta do Linze a cílového města Sankt Wolfgang, kam dorazí 31. ledna. Nejstarší unikáty, jimiž jsou vozy Bentley Derby z roku 1935, respektive 1937, představily dvě britské posádky.