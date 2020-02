Další přírůstek do tramvajové rodiny EVO2 z produkce společnosti PRAGOIMEX se zabydlil v Mostě. Druhá dvoučlánková tramvaj tohoto typu v těchto dnech už okusila mostecké koleje. „Zatím se projela jen v areálu dopravního podniku. Nyní budeme s dodavatelem prověřovat všechny systémy a také musíme požádat Drážní úřad o průkaz způsobilosti vozidla,“ řekl Daniel Dunovský, ředitel DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. „Po obdržení průkazu způsobilosti vozidla tramvaj absolvuje zkušební provoz. Toto vozidlo bude označeno evidenčním číslem 321, přičemž první EVO2 nosí evidenční číslo 320,“ doplnil Dunovský. Podle dalších slov ředitele dopravního podniku Daniela Dunovského je i druhá nová tramvaj pořízená z Integrovaného operačního programu – z integrované územní investice ITI ústecko-chomutovské aglomerace s dotací ve výši 85 %. „Celkem v této výzvě pořídíme tři vozidla pro městský a příměstský provoz v délce do 25 metrů, třetí z vozidel budeme mít k dispozici již do konce února tohoto roku,“ řekl ještě Dunovský. „První vůz s evidenčním číslem 320 vyjede na pravidelnou linku mezi Mostem a Litvínovem již v pondělí 3. února,“ dodal Dunovský. Dopravní podnik má již jistou dodávku celkem pěti těchto dvoučlánkových tramvají, dodavatel další tramvaje se bude nyní soutěžit.