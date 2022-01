Startuje další ročník Severočeského poháru v billiard-hockeyi

Billiard-hockey club Most ve spolupráci se Střediskem volného času Most a Českým svazem billiard-hockey vyhlašuje 6. ročník Severočeského poháru v billiard-hockeyi. Soutěž navazuje na Severočeský pohár hraný v letech 2003-2006 a v roce minulém.

Severočeský pohár je složen z turnajů v billiard-hockeyi, které jsou jak otevřené pro veřejnost, tak pouze pro pozvané hráče. Zařazeny mohou být pouze turnaje, které nejsou součástí Českého poháru, ani jiného obdobného celostátního seriálu turnajů. Pro Severočeský pohár se používá bodování „ČP Expres“. BHC Most garantuje konání minimálně pěti otevřených turnajů.

Do konečného pořadí se započítává každému účastníkovi pět nejvyšších bodových zisků. Věkové kategorie odpovídají věkovým kategoriím ČSBH pro sezónu 2022 (s výjimkou kategorie veteránů, která není v rámci Severočeského poháru vyhlášena; hráči/hráčky věku veteránů jsou zařazeni do kategorií muži/ženy). Samostatný finálový turnaj se nehraje.

Termíny jednotlivých turnajů stanovuje pořadatel konkrétního turnaje. Otevřené turnaje mohou probíhat do 31. prosince 2022, uzavřené nejpozději do 30. listopadu 2022.

Hraje se v Mostě a okolí, případně v širším regionu, přibližně odpovídajícímu bývalému Severočeskému kraji.

Přihlášení do jednotlivých turnajů specifikuje pořadatel konkrétního turnaje v pozvánce (propozicích) turnaje. Pořadatel je oprávněn stanovit a vybírat startovné přiměřené nákladům na organizaci. Hráč je do hodnocení Severočeského poháru zařazen automaticky a bezplatně po účasti v libovolném turnaji seriálu (eviduje se jméno, příjmení, klubová/místní příslušnost a rok narození).

Minimální počet účastníků v turnaji jsou čtyři, maximální počet účastníků není stanoven, může být ale určen protiepidemickými opatřeními nebo pořadatelem a to i u otevřených turnajů.

V případě, že je omezeno setkávání na nižší počet než 4, je možné hrát turnaje mezi lidmi, kteří se mohou legálně setkávat a v místě, kde se můžou takto setkávat (i doma mezi členy jedné domácnosti).

BHC Most může od výběru registračního poplatku upustit.

Turnaje pořádá buď přímo BHC Most, nebo další kluby, případně i jednotlivci. Pokud není pořadatelem turnaje přímo BHC Most, uhradí pořadatel registrační poplatek 50 Kč ve prospěch Billiard-hockey clubu Most (hotově nebo na účet 415216313/0300).

Pokud není pořadatelem turnaje přímo BHC Most, nahlásí pořadatel nejpozději 48 hodin před turnajem na e-mail jakub.hasil@post.cz tyto údaje: