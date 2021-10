Strážníci pomáhali ohroženým dětem

Na linku 156 oznámil anonym po 21. hodině, že v centru města u parku na lavičce spí žena, která u sebe má malé dítě. Strážníci provedli kontrolu laviček v okolí parku v centru města a na jedné z nich skutečně našli spící ženu s nezletilým dítětem. Strážníkům se po chvíli podařilo ženu vzbudit a zjistili, že vykazuje známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Následně provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 3 promile alkoholu v dechu. Protože se jednalo o nezletilé dítě, které mohlo být v ohrožení, strážníci na místo přivolali pracovnici Orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu. Zároveň byl na místo přivolán otec dítěte. Ten se dostavil na místo a dceru, která na jeho přítomnost reagovala pozitivně, si pod dohledem pracovnice OSPOD převzal do své péče. Podobný případ řešili strážníci na nádraží v Mostě, kde byly nalezeny po půlnoci dvě nezletilé dívky ve věku 8 a 14 let. Srážníkům sdělily, že byly v Mostě na návštěvě u kamarádů, a nyní pojedou vlakem domů do Chomutova. U dívek se nepodařilo zjistit jejich totožnost, byly proto převezeny na Policii ČR. Strážníkům se podařilo zjistit kontakt na babičku, která měla obě dívky hlídat. Ta si následně pro děti přijela a od policistů si je převzala. Také o této události strážníci informovali Orgán sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Mostu.

Městská policie Most je členem platformy projektu „Jak komplexně a efektivně podpořit ohrožené děti“, který financuje fond Nadace České spořitelny a realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ČOSIV. Spolu s dalšími mosteckými odborníky pomáhá vedení Městské policie Most hledat nástroj pro včasnou identifikaci ohrožení dítěte (Karta identifikace ohroženého dítěte) určený jednotlivým cílovým skupinám, které při výkonu své profese přicházejí do kontaktu s dětmi – mezi nimi i strážníci, policisté či hasiči. Po ověření a vyhodnocení projektu bude aplikace nástrojů pro včasnou identifikaci ohrožení dítěte navržena do dalších měst i do celostátní působnosti.