Superbiky: Kdo pojede v Mostě na divokou kartu?

Předposlední červencový víkend od 19 do 21. července se na mosteckém autodromu uskuteční šestý podnik letošního mistrovství světa FIM Superbike World Championship. Ve hře bylo několik divokých karet. Přidělena byla nakonec jen jedna. Ve třídě WorldSSP bude startovat Filip Feigl, který již druhým rokem úspěšně hostuje v německém šampionátu IDM. Mladý český jezdec se tak poprvé představí v ostré konkurenci světové špičky šestistovek.

Komise závodů silničních motocyklů navrhla přidělení divoké karty Filipu Feiglovi. „Filipa pochopitelně sledujeme, letos jede stejně jako Oliver v prestižním německém šampionátu Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Ale na rozdíl od něho ve třídě šestistovek. Ve WorldSSP je letos obrovská konkurence, co jméno, to špičkový jezdec. Takže to Filip rozhodně nebude mít jednoduché, na druhou stranu mu start v Mostě nabízí jedinečnou možnost porovnání se světovou špičkou a získání cenných zkušeností,“ uvedl předseda Komise závodů silničních motocyklů, Matěj Smrž.

„Světový šampionát superbiků v Mostě je jedním z vrcholů motocyklového sportu v České republice a určitě opět přiláká obrovské množství diváků od nás i ze zahraničí. Těší mě, že budeme mít na gridu nejen český tým Jakuba Smrže, ale také čtyři domácí závodníky. Ve třídě SSP300 se můžeme těšit na Petra Svobodu, který už několikrát dokázal, že patří do nejužší světové špičky. Ostruhy ve světovém šampionátu letos sbírá také Filip Novotný. Filip Feigl dostal divokou kartu, a tak máme i v šestistovkách dva zástupce. Kromě Filipa také pravidelně startujícího Ondru Vostatka. Takže čeští fanoušci mají komu fandit a je to pro ně další důvod, proč koncem července do Mostu zavítat,“ doplnil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček

„Je pro mě velkou ctí startovat v mistrovství světa před domácím publikem. Pro kluka, který začal jezdit před necelými šesti lety to je opravdu velká věc a splnění jednoho z mých závodních snů. Nemám žádná velká očekávání, protože moc dobře vím, jak rychle se ve světových šestistovkách jezdí. Rozhodně ale nechci být poslední,“ komentoval svou divokou kartu Filip Feigl, startující na motocyklu Triumph.