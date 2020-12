Supersportovní vozy GT si v Mostě odbyly premiéru v sezoně 2018

Sezona 2018 patřila na mosteckém autodromu co do počtu závodních víkendů a dalších podniků motoristického sportu k těm nejvytíženějším. Nabídla 15 termínů atraktivní a napínavé podívané. Sezona upomínala ve spolupráci s partnerskou vládní agenturou CzechTourism pod motem Společné motoristické století na 100. výročí založení Československa. Očekávání fanoušků splnila beze zbytku i premiéra roku, na území České republiky poprvé zavítal mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters. Rozšířil nabídku stěžejních akcí, mezi něž patří zejména evropské mistrovství okruhových tahačů. Pod názvem Czech Truck Prix má v Mostě bezmála třicetiletou tradici.

Jaguar Marka Webbera zazářil

Za značného zájmu fanoušků motoristického sportu i novinářů se začátkem června 2018 představila v premiéře v akci na velkém okruhu mosteckého autodromu formule 1 Jaguar R5 F1. V roce 2004 se zeleno-bílo-červeným monopostem startoval ve velkých cenách královské kategorie australský pilot Mark Webber. Na sever Čech přijel superrychlý speciál testovat jeho majitel, sedmašedesátiletý nizozemský podnikatel a stále skvělý jezdec Klaas Zwart.

Už po prvních metrech na okruhu nikdo z přihlížejících nepochyboval, že je svědkem ojedinělého zážitku. Formule se po dráze jen míhala, čemuž odpovídala i naměřená absolutní rychlost 326 kilometrů v hodině. Padl také neoficiální rekord tratě na jedno kolo, Klaas Zwart v Jaguaru ten stávající překonal o zhruba deset vteřin.

OC RACE

Před dvěma lety se zrodil projekt OC RACE, který navázal na úspěšný seriál Octavia Cup. Je otevřený široké veřejnosti, amatérští jezdci si mohou vyzkoušet ostrou jízdu po dráze v okruhovém speciálu OCR Evo. „OC RACE je jediným projektem v České republice, který nabízí shodné podmínky v identických vozech všem jezdcům a je dostupný i pro začátečníky. Díky své kompaktní struktuře nabízí ideální kombinaci mezi časem stráveným na závodní trati a vynaloženými náklady,“ vysvětlil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Zájemci si mohou pronajmout okruhový speciál OCR Evo pro zážitkovou jízdu. Nyní i ve formě zvýhodněných poukazů, více informací zde. Projekt nabízí i taxijízdu na sedadle spolujezdce, uspořádání soukromého klubového závodu či zapůjčení speciálu pro profesionální účely.

Nový asfalt

V závěru roku 2018 pokračovala výměna asfaltového povrchu mosteckého okruhu. Starý a na mnoha místech hrbolatý asfalt v úseku dlouhém 2,4 kilometru dělníci nahradili novou vrstvou. Výměna povrchu trati navázala na první etapu z roku 2016. Na okruhu s délkou 4,212 kilometru tak bylo obnoveno zhruba 75 procent povrchu dráhy.

Na své si přišli i motocykloví fanoušci

V květnu autodrom hostil německé národní šampionáty motocyklů různých kubatur a mistrovství Německa ve vytrvalostních závodech motocyklů. V srpnu rovněž na velkém okruhu si přišli na své obdivovatelé historických silničních motocyklů při The Most Historic Motorcycle Weekend. Také v srpnu se na malý závodní okruh v areálu polygonu vrátil po premiéře v roce 2017 republikový šampionát začínajících motocyklových talentů na maloobjemových speciálech s mezinárodní účastí MMČR Minibike Most.

Historické vozy

Rovněž na premiéru sezony 2017 navázal mostecký okruh o rok později také při uspořádání závodů atraktivních historických vozů. Milovníci veteránů si užili také monoposty královské disciplíny formule 1 zlatého věku, jež se objevovaly na světových okruzích od konce 60. let minulého století do roku 1985.

Hahn versus Lacko

Nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře autodromu Czech Truck Prix nabídl také v sezoně 2018 zejména napínavé souboje domácího talentovaného jezdce Adama Lacka z týmu Buggyra a Jochena Hahna z Německa. Lacko obhajoval premiérový titul evropského šampiona z předchozího roku, nyní už šestinásobný mistr Evropy Hahn ale pokračoval ve skvělých výkonech a znovu zúročil své letité zkušenosti i výborně připravenou techniku.