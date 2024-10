Svatý Duch je opět k mání

Prostory v objektu barokního špitálu v Mostě, kde ještě před nedávnem sídlila restaurace Svatý Duch a poté kavárna V Duchu, jsou k mání. Národní památkový ústav, Územní památková správa Ústí nad Labem na ně vyhlašuje veřejnou soutěž.

Prostor v sousedství přesunutého děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie chce památkový ústav pronajmout na tři roky opět k provozu restaurace či kavárny. Po předchozí domluvě mohou zájemci objekt osobně navštívit. V případě dotazů můžete psát na: klimplova.zuzana@npu.cz . Nabídku lze odevzdat osobně na správu kostela nebo poslat poštou na adresu: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 289, Most 434 01 a to od 1. října 2024 do 20. ledna 2025 do 11 hodin. Na obálku napište: NEOTVÍRAT, SOUTĚŽ RESTAURACE. Kompletní zadání veřejné soutěže najdete na www.kostel-most.cz.